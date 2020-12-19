هالة كمال: الادعاءات الباطلة على وضعية حقوق الإنسان فى مصر تعبر عن أجندة سياسية تقليدية معادية

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي به معلومات مغلوطة وأن المفردات به غير دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة ذات سيادة.

وأكدت النائبة هالة كمال، في تصريحات لــ دوت الخليج، أن الادعاءات الباطلة على وضعية حقوق الإنسان والحريات في مصر، هي أجندة سياسية تقليدية معادية، تخدم مصالح شخصية لبعض الدول والأشخاص، متسائلة لماذا لا يهتم الاتحاد الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بقية دول العالم ؟ مشيرة إلى أن بيان البرلمان الأوروبي غير موضوعي، ويظهر حجم المؤامرة، التى تتعرض لها مصر بعد مشاهد العالم حجم الانجازات التى تحدث في مصر بشهادة الجميع من الدول وقادة العالم.

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وأشارت النائبة هالة كمال، إلى أنه يجب على الوطنيين الحقيقيين أن يشكلوا جبهة قوية تقف مع الدولة في وجه المؤامرة التى تتعرض لها بسبب مواقفها التاريخية، تجاه القضايا العادلة في العالم، وسيظل الشعب المصرى دائما درعا وسندا قويا يقف خلف قيادته ويحافظ على كرامة بلاده وسيادتها.