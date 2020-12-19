تعرف على موعد تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعلليم، عن موعد تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان، مؤكدة بتوجيهاتها لجميع المدارس بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا على موقع الوزارة.

جاء القرار استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول المقرر فى يناير المقبل مع سداد الطلاب قيمة ورسوم الامتحان المقدرة بـ 150 جنيها، موضحة أن تسجيل الاستمارة متاح لجميع الطلاب حتى من لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن دخول الامتحان إلزامى لا تستطيع المدرسة حرمان الطالب منه، وعلى المدرسة التنبيه على الطلاب بكتابة الاستمارة وإرسال إخطار للإدارة العامة للامتحان يرفق مع الإستمارة ما يفيد بأن الطالب لم يسدد رسم الامتحان.

تسجيل طلاب الشهادة الإعدادية استمارة التقدم للامتحان



أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، من الأربعاء 16 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى، مؤكدة أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية.

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وتم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.