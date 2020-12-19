المصريين الأحرار يستنكر ادعاءات الأتحاد الأوروبي.. ويؤكد مصر دولة قانون ومؤسسات

استنكر حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، استغلال الأتحاد الأوروبي ورقة حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية.
وقال الحزب في بيان له، إننا كحزب سياسي مصرى نرفض شكلا وموضوعا الهجوم غير الموضوعي والمغالاه على المؤسسات الوطنية؛ كما نشجب وبشدة إعادة أسلوب خلط الأوراق السياسية في الملف الحقوقي من جديد.
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واضاف الحزب، أن جموع الشعب المصري يفطن جيدا أسلوب إستخدام حقوق الإنسان من جانب البعض لمحاولة الهجوم علي مصر وقيادتها وهو أمرا مرفوض وبات مسلسل سمج ومحروق.
وتساءل الحزب، هل يملك من يزعم تلك الادعاءات و المغالطات قرائن علي تلك المزاعم ولماذا يزج باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جملة القمع وهو نفسه مصطلح مستهلك من جماعة إرهابية بحكم القانون والشعب، ولماذا يغفل هؤلاء الطفره في غالبية الملفات وأحترام مصر دومآ فصل السلطات وأعمال مبادئ الدستور والقانون.
وإذ نرفض بشده أسلوب رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، وماقالته من ادعاءات بوجود قمع وماشابه من المصطلحات فضفاضة لتزييف الواقع.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار، ان جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا، وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور.
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