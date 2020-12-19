"بيج رامي" في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

يسعى رامي السبيعي لاعب كمال الأجسام المصري الشهير بـ "البيج الرامي"، لتحقيق إنجاز تاريخي، وهو حصوله على المركز الأول ببطولة مستر أوليمبيا، ليكون أول مصري وثاني عربي يحقق هذا الإنجاز.

وانطلقت أشهر بطولة كمال أجسام على مستوى العالم "مستر أوليمبيا"، والتي تقام سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر فعاليتها حتى غدا الأحد الموافق 20/12.

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ويعد بيج رامي من أشهر لاعبي كمال الأجسام على مستوى العالم، حيث أنه يشارك في عالم محترفي كمال الأجسام منذ عام 2013، وكان وصيف مستر أوليمبيا في إنجاز تاريخي أيضا. ويعد بيج رامي من أشهر لاعبي كمال الأجسام على مستوى العالم، حيث أنه يشارك في عالم محترفي كمال الأجسام منذ عام 2013، وكان وصيف مستر أوليمبيا في إنجاز تاريخي أيضا. ووجه البيج رامي رسالة أمس لكل من تابعه ودعمه، وقال إنه جاء لينافس ويحصل على اللقب ويعود به إلى مصر بعد رفع علم بلاده، في هذا المحفل العالمي. اقرأ أيضا: الكورونا تضرب الأهلي من جديد



يذكر أن المحترف المصري قد أتم فترة الإعداد الخاصة به في مصر بسبب ظروف فيروس كورونا، كما أنه يزن ما يقرب 335 باوند.

