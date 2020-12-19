المستشار محمود فوزي ينعي وفاة زوج شقيقة وزير شئون المجالس النيابية



نعي المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وفاة اللواء حاتم محمود شوقي، زوج شقيقة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

وأصدرت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقريراً بانجازات الأداء النيابي لبرلمان 2015.وتضمنت الإنجازات البرلمانى عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابي للمجلس فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.

كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريدات وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.

كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين، وقد أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.