طارق الخولى تعليقًا على تقرير البرلمان الأوربى: يبحث عن الأضواء.. ولديكم كوارث يدنى لها الجبين

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولى، تعليقًا على تقرير البرلمان الأوربى تجاه مصر فى ملف حقوق الإنسان، إنه عندما تقتصر مهمة عمل برلمان طويل عريض، يتضح أنه يبحث عن عمل يلقى عليه الأضواء ويحاول من خلاله التأكيد بأن لديه ما يفعله.

وتابع خلال منشور له على تويتر، نصيحة لهم، ابحثوا عن حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى برلمانكم، فلديكم كوارث يدنى لها جبين الإنسانية.

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هذا، وقد لقى قرار البرلمان الأوروبي رفضا من قبل البرلمان المصري الذي عد الأمر "تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية".

