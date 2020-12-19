درة تهنيء ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع بـ "دير جيست" (صورة)

وجهت الفنانة درة زروق تهنئة لصديقتها الفنانة ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع، بعد فوزهما بجائزة "دير جيست". ونشرت درة صورتهما أثناء التكريم، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُعلقة قائلة: مبروك لصديقاتي وزميلاتي". وعلقت ريهام عبد الغفور علي فوزها بالجائزة: شكرا @dearguestmagazine علي الجائزة اللي عزيزه علي قلبي جدا خصوصا إنها عن دور حبيته وعمل حبيته جدا جدا #ربع_قيرلط stylist @abierelansary ,make up @faragdah hair dresser @mahmoud_hair_stylist jewelry @azzafahmy اقرأ أيضا: تعرض "الكينج" محمد منير لوعكة صحية واحتجازه بمستشفى 6 أكتوبر



ريهام عبد الغفور



وعبّرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، مؤكدة أنها تخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان "ليلة العيد"، وقالت: "الفيلم عبارة عن واحدة ماشية في يومها الطبيعي وكل واحد بيحكم عليها من وجهة نظره وثقافته .. الناس بقت تحكم على بعض من غير اي وجه حق".

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