صلاح يتحدث لأول مرة عن إمكانيه رحيله من ليفربول وانضمامه للدوري الإسباني!

تحدث نجمنا المصري محمد صلاح، هداق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في العديد الأمور والجوانب لأول مرة في حديث مطول أجراه صباح اليوم السبت.

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لصحيفة “آس” الإسبانية: أن ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسباني من الأندية الكبرى في العال، والجميع يسعى للانتقال إليهم هذا بالتأكيد.

وأضاف حول إمكانيه رحيله عن الريدز: "لا أحد يعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل، لكن حاليًا كامل تركيزي مع ليفربول على الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وجميع الأمور تأتي بتوقيتها المناسب أنا مؤمن بذلك".

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وفي سؤال صريح خلال حواره مع الصحيفة الإسبانية حول مدى استمرارهداخل ليفربول ليرد قائلًا: “هذا سؤال صعب للغاية”.

مؤكدًا: أن رحيلي من عدمه وكل شئ في يد النادي، وبالتأكيد أريد تحطيم كل الأرقام القياسية في قلعة الأنفيلد

وأجاب النجم المصري عن أي لاعب في الوقت الحالي من الممكن أن يحل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في المستقبل؟ تحدث قائلًا: "من الصعب التحديد من هو هذا الثنائي، يوجد الآن العديد من اللاعبين الرائعين.

محمد صلاح يتحدث عن إمكانيه رحيله للريال وبرشلونة

وأردف هداف ليفربول: أنه يعتبر نفسه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مضيفًا: "عندما استعيد ذكرياتي على مدار مسيرتي المهنية، أشعر أنني حققت شيئًا مميزًا، أفخر بيه في المستقبل.

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ويعيش النجم المصري وهداف الريدز فترة رائعة هذا الموسم، حيث يحتل قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا بعد مرور 13 جولة بالتساوي مع كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، وسون لاعب توتنهام.