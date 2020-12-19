الحكومة تنفى ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة: الكيلو بـ30 جنيها

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وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية، مُشددةً على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً فى أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيها، ونشير إلى شن حملات رقابية دورية على الأسواق، لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفى سياق متصل، يتم إتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بجانب إتاحة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيهاً شهريا.
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