فيديوجراف.. الدائرى الأوسطى أعرض طريق بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن الطريق الدائرى الأوسطى. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية، لعدد من المحاور الجديدة، خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط.

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