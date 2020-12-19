وكيل النواب: تقارير البرلمان الأوروبى مشبوهة ومعتمدة على عداء شخصى

وقال وهدان فى بيان صحفى له، أن أغلب جلسات الاستماع التى ينظمها البرلمان الأوروبى تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة فى مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأى ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وأكد "وهدان"، أنه للأسف الشديد مازال سيناريو الكيل بمكيالين مستمر فى تقارير البرلمان الأوروبى، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب القضايا الأمن الغذائى أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أى اهتمام لمثل هذه التقرير، التى لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والذى يتجاوز مليارات الدولارات، والتى يؤكد رؤسائها دائما على الأهمية الاستراتيجية والدور المحورى لمصر فى محاربة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.
وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأى شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التى تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان فى مصر وتحاول التدخل فى شؤونها الداخلية وهى تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصى من بعض أعضائه.
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