الثلاثاء.. انطلاق فعاليات منتدى مئوية زايد حكيم العرب بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات منتدى مئوية زايد حكيم العرب فى القاهرة، خلال الفترة من 22- 24 ديسمبر الجارى، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذى نذر نفسه لخير الإنسانية وسعادة البشرية.





وأطلقت الهيئة العربية للبث الفضائى، هذه المبادرة العربية تقديرا للشيخ زايد" القائد الملهم" وذكراه التى لا ينساها القاصى ولا الدانى، ولمواقفه الإنسانية التى لا تنساها ذاكرة الشعوب العربية وشعوب العالم.

ويرعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حفل الافتتاح فى "بيت العرب الكبير" حيث يقام حفل افتتاح المنتدى يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 ديسمبر، فى القاعة الكبرى لجامعة الدول العربية، وتكرم الأمانة لجامعة الدول العربية، سيرة الشيخ زايد بـ "درع السيرة الطيبة" تكريماً وعرفاناً بالمواقف والمآثر الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسيقوم رئيس المنتدى بتكريم الأمين العام للجامعة العربية بـ "درع العمل العربى المشترك" وأيضا تكريم شخصيات عربية من رواد التنمية بـ "وسام رواد التنمية".

وتستمر الفعاليات المصاحبة للمنتدى على مدار ثلاثة أيام، وسينعقد مؤتمر صحافى بفندق كونراد القاهرة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمنتدى، والوفد الإماراتى، وسائل الإعلام المصرية والعربية، لتسليط الضوء على وقائع حفل افتتاح المنتدى.





يرعى المنتدى أيضا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث سيتم الافتتاح الرسمى لمعرض قصة وطن "زايد حكيم العرب" 23 ديسمبر الحالى، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتشرف على إدارة المعرض وتنظيمه "مؤسسة وطنى الإمارات" ويضم المعرض ثمانية أقسام، من بينها قسم خاص بصور حصرية من أرشيف الجامعة العربية، ويستمر المعرض فى استقبال الزوار حتى مساء 24 ديسمبر الجارى.

ويتضمن برنامج اليوم الثانى للمنتدى تنظيم "ندوات زايد حكيم العرب" وهى ندوات متخصصة فى مسيرة العطاء والإنسانية لحكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتحتوى على ثمانية أوراق عمل، يقدمها كلا من هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، ومن الإمارات سعادة ضرار بالهول الفلاسى عضو المجلس الوطنى الاتحادى، المدير التنفيذى لمؤسسة وطنى الإمارات، وأمجد العضايلة وزير الإعلام الأردنى السابق، والمهندس فتحى جبر عفانة، سفير الأسرة العربية من فلسطين، وورقة مقدمة من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وإبراهيم أبوزكرى – رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب بمصر ورحاب زين الدين من حملة المرأة العربية بلبنان، والإعلامية عايدة عبد الحميد من السودان.

وسيتم الكشف خلال حفل الختام فى اليوم الثالث للمنتدى، عن التصميم الهندسى للنُصب التذكارى لحكيم العرب، والذى من المقرر بناؤه فى مدينة الشيخ زايد فى القاهرة بدعم من مؤسسة وطنى الإمارات، ومن كليوبترا جروب، والإعلان أيضا عن جائزة منظمات المجتمع المدنى التى ستقدم لشخصية حكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتقديم التوصيات الختامية.