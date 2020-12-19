الأسماء والوثائق والصور.. بالبنط العريض يكشف كيف نجت مصر من المؤامرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، اليوم السبت، فى حلقة جديدة، من برنامجه "بالبنط العريض"، على القناة الفضائية المصرية، كيف تتعامل الصحافة العالمية مع من يسمون أنفسهم النشطاء الذين يهاجمون بلادهم من الخارج؟





كما يوضح حسام فاروق هل كانت بعض الصحف العالمية على دراية بالأدوار التى كلف بها بعض النشطاء حول العالم فيما عرف اصطلاحا بالربيع العربى، وهل كلفت بعض الصحف بأدوار مشابهة لأدوار النشطاء، وكيف تنظر الصحافة العالمية إلى الربيع العربى إلى الحالة المصرية بعد 10 سنوات، وما هى الأسماء التى برزت فى الهجوم على مصر فى الصحافة الأجنبية بعد 30 يونيه 2013، ومن وراء الحكايات المغلوطة حول ملف حقوق الإنسان فى مصر؟ "بالبنط العريض" يقدم على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع، الساعة 3.30 عصرا، على الهواء مباشرة، وهو رؤية تحليلية وتقديم الدكتور حسام فاروق، من إخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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