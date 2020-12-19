استقبل وزير الخارجية ‫سامح شكري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في قصر التحرير. يأتي ذلك قُبيل بدء الاجتماع التشاوري الثُلاثي حول القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك. وزير الخارجية يستقبل نظيريه الأردني والفلسطيني بقصر التحرير وزير الخارجية يستقبل نظيريه الأردني والفلسطيني بقصر التحرير

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