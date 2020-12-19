تراث مسكوت عنه.. خبيرة: الغرب فرقوا أفريقيا ذهنيا واستغلوا ثرواتها

أكدت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، ضرورة دعم قدرات الشباب الأفريقي والتسليم الفكري بين الشباب وبعضهم البعض، لافتة إلى أن الاختراق الخارجي للأفارقة تم عن طريق الفكر قبل اختراق المصالح الأفريقية.

وتابعت الخبيرة في الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، خلال كلمته فى لقاء ثقافى بعنوان "أفريقيا.. التحديات والمستقبل - رؤية الشباب الأفريقي"، أن أفريقيا لديها تراث مسكوت عنه يمتد لقرون، لافتة إلى أن هذا الفكر هو من قاد التحرر الوطني فى أفريقيا.

وأوضحت "الطويل"، أن الذهنية الأفريقية مشتركة ممتدة لأكثر من أعوام إلا أنه تم اختراق الأذهان قبل اختراق القدرات، مشيرة إلى أن "الأفريكانية هى نسق فكري فعندما أحس الغرب بأن الأفارقة اقتربوا ذهنيا بدأ فى التفريق وتدشين الفكر السياسي الغربي ومن ثم استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية".

يذكر أن اللقاء الثقافي يتضمن مشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأفريقي، وعدد كبير من شباب الدول الأفريقية المقيمين بمصر، من بينهم الدكتور صلاح سليمان، مؤسس برنامج الرابطة الأفريقية للشباب السفير أحمد حجاج، والدكتورة أماني الطويل، والدكتور السيد فليفل، والدكتور عماد عدلى، والدكتور أشرف كمال، والدكتور عبدالغنى هندى، والدكتور إسماعيل عبدالجليل، والدكتورة عايدة نصيف، والدكتور مصطفى فودة، إضافةً إلى مشاركة عدد كبير من شباب أفريقيا، ومن بينهم "ماداليتسو شيروا" (مالاوي)، دورين نامبافو (أوغندا)، عبدالمجيد شيكوكولا (مالاوى)، بيتر بويسيوا (موزمبيق)، إفرن موكولا (زامبيا).