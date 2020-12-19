مطران الكاثوليك بالإسماعيلية يتفقد أعمال الإنشاءات بكنيسة فاقوس

زار نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كنيسة الأنبا باخوم بفاقوس، ضمن جولة رعوية لتفقد أحوال الرعية.

واستهدفت زيارة الأنبا دانيال لطفي، تفقد أعمال الإنشاءات بالكنيسة، برفقة الأب أغاثون خير، وكيل المطرانية، وكان في استقبالهما الأب أرسانيوس راعي الكنيسة.

اقرأ أيضا ..

كان صاحب النيافة الأنبا توماس حليم، المطران المنتخب لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك قد زار الكلية الإكليريكية، حيث التقى مع الشمامسة الدارسين، وناقش معهم مجموعة من الموضوعات الرعوية والخدمية.

وقدم نيافة الأنبا توماس حليم التهنئة للشمامسة بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الروحية والخدمية وأن تكون فترة أعياد الميلاد سبب للنمو والتقدم في كل الأمور.

وتعد زيارة نيافة الأنبا توماس حليم المطران المنتخب لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك هى الأولى التي يقوم بها نيافته للكلية الإكليريكية، حيث حرص على التعرف على الدارسين والتحدث معهم، واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية في أجواء من المحبة والفرح.

وقال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن الصلاة تضئ نورا في الليل، وإنها توقظنا من فتور حياة أفقية، وترفع أنظارنا إلى أعلى وتدخلنا في تناغم مع الرب.

وأضاف بابا الفاتيكان - في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - إن الصلاة تسمح لله بان يكون قريبا منا، لذلك هى تحررنا من الوحدة وتمنحنا الرجاء.

من ناحية أخرى، أصدر مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية مناهج آحاد الصوم الأربعيني المقدس، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وصاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريريكية، والأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في عمل مناهج موحدة للإيبارشية، حيث تحتوي هذه المناهج على كتاب الخادم، وكذلك كتاب الأنشطة الخاص بالمخدوم، وذلك للمراحل الآتية "حضانة، والمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية".

كان المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة قد زار إيبارشية أسيوط، في اطار استمرار فعاليات اليوم الثاني من الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليا لعدد من كنائس الإيبارشية.

وتفقد المطران نيقولاوس بصحبة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الايبارشية، والأب توماس وليم، وكيل المطرانية، خمسة كنائس بالمنطقة البحرية من الايبارشية، هي كنائس المنشاة الكبرى والقوصية وامشول وكوم بوها ونزلة مصطفى بديروط.