عضو بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، استاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

واضاف عضو الشيوخ ان مصر من اكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان.

ولفت الهضيبي، في بيان له، أنه لا يجب استغلال مبداء عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول واشار الهضيبي أن هناك مبدأ آخر أهم ويجب ان لا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.

وأكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه.

و اضاف عضو الشيوخ ان ما اطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات واحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.