تقرير| نكشف مؤامرة أبوريدة للعودة للمشهد مجددًا ودوره الخفي في تعيين صديقه!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية التي ستدير اتحاد الكرة حتى 31 يناير المقبل.

وجاء قرار الفيفا الرسمي بتعيين لجنة ثلاثية مكونة من عضوية كل من محمد الشواربى وأحمد حسام عوض وانتهت فترة إدارة عمرو الجنايني لاتحاد الكرة بشكل رسمي، والتي بدأت عقب كأس أمم إفريقيا 2019 بعد استقالة هاني أبوريدة ومجلسه من اتحاد الكرة.

دور أبوريدة الخفي في تعيين مجاهد

ومع قرار تعيين مجاهد لرئاسة اتحاد الكرة في مفاجأة كبيرة فتح باب التكهنات وموجة من الغضب حول دور هاني أبوريدة الخفي في القرار والتدخل في مصير الكرة المصرية رغم استقالته بعد فضيحة خروج منتخب مصر المدوي من كأس الإمم الإفريقية الماضية.

اقرأ أيضا: أحمد شوبير: هاني أبوريدة تلاعب في خطابات الفيفا "فيديو"



وتشير الأنباء أن هاني أبوريدة هو الذي قام بالتلاعب في الخطابات، من فيفا بشأن تعيين اللجنة الجديدة، فهو عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ومرافق للاتحاد الدولي الآن في الدوحة، ومرافق للسيدة فاطمة سامورا.

ورغم ابتعاد أبوريدة عن المشهد بشكل رسمي، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلا رغبته مرة أخرى للترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة، بقائمة مختلفة من أتباعه الذي يثق بهم، ويعد أبرزهم أحمد مجاهد، وهو ما وضح ظاهرًا من خلال الأبواق الإعلامية الدائمه لهاني أبوريدة والحديث عن اكتساحة للانتخابات المقرر المارثون لها 31 يناير المقبل.

اقرأ أيضا: فيديو| حسام حسن يفتح النار: من هو أبو ريدة حتى يتحكم في الكرة المصرية !

العودة للمشهد خلف الكومبارسات

الغريب في الأمر، أنه رغم الفشل الذريع لإدارة هاني أبوريدة ومجلسه لاتحاد الكرة خلال السنوات التي تولى فيها قيادة الكرة المصرية وظهرت العديد من الأزمات وترنح مستوى المنتخب الوطني إلى أبعد ما يكون إلا أنه سعى للظهور مرة أخرى خلف أشخاص داعمة له في الوسط الإعلامي، وتقديمه على أنه المنقذ للكرة المصرية من جديد ويدير الأمور في الخفاء بشكل غريب.

أبوريدة الذي يتقلد منصب عضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لم يستغل منصبه حتى في تقديم أي خدمة للكرة المصرية من خلال المنتخبات الوطنية أو الأندية في مشاركتها الإفريقية.

وذلك على عكس دور الاتحادات التونسية والمغربية في كاف ودورهم البارز في اتخاذ القرارات لمصلحة منتخباتهم وأنديتهم في المشاركات الإفريقية.

ويأتي فضيحة ضياع حلم منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، كان أخر الأزمات التي أظهرت ضعف المسئوليين عن الكرة المصرية في اتخاذ القرار والدفاع عن حقوق الكرة المصرية.

اقرأ أيضا: فيفا يكشف عن اللجنة الثلاثية الجديدة للجبلاية ومفاجأة كبيرة

حيث أظهرت الفحوصات أن أحمد نبيل كوكا مسحته سلبية بينما تأخرت نتيجة حمزة ، وبالتالي فإن منتخب مصر كان جاهزا للمشاركة بوجود 15 لاعبا بينهم حارس مرمى، وعلى الرغم من ذلك اتخذ الاتحاد الإفريقية قرارًا بإعتبار منتخب الشباب منسحبًا.

ومن المفترض أن لا يأتي أحد من الذين كانوا في موقع المسئولية سابقا، لان الاتحاد السابق تقدم باستقالته عقب الخروج من الأمم الأفريقية الماضية، وبالتالي لا يجب تعيين أحد منهم مرة أخرى".

وتشير المصادر الخاصة أن أبوريدة سوف يجهز قائمة جديدة تضم بعض الأسماء القديمة لدخول الانتخابات المقبلة للجبلاية على أن يتم ما يسمى بجمعية الأندية المحترفين ويتولى إدارتها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الحالي، وتبقى إدارة الكرة في مصر تتمحور حول مجموعة من الأشخاص لا تتغير مهما فعلوا من كواراث!