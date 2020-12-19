بيان الإفتاء عن خاصية "التليجرام": حرام شرعا وقانونا

حذرت دار الإفتاء المصرية في بيانها الصادر اليوم من سوء استخدام خاصية Nearby، التي أطلقها تطبيق تليجرام الإلكتروني، موضحة أنه يقصد تتبع الناس وملاحقتهم.

وذكر بيان الإفتاء عدة ملاحظات في تحذيرها، على النحو الآتي:



- اختراق الخصوصيات حرام شرعا وقانونا، وهو لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها، ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة.

- التكنولوجيا بغير أخلاق رشيدة تدمير للإنسان والعمران.

- الحفاظ على الخصوصيات جزءا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان.

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وأثارت خاصية Nearby التي أطلقها تطبيق تليجرام في تحديثه الأخير، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال السخرية أو التحذير من اختراق الخصوصية.

كما أثارت خاصية تطبيق تليجرام الجديدة والتي تم استحداثها خلال الأيام القليلة الماضية، جدلا كبيرا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين "كيف يمكن لشخص الحصول على أرقام تليفونات المتواجدين معه في المكان عن طريق تلك الخاصية؟" وأعرب عددا عن رفضهم لتلك الخاصية، وما يمكن أن تُسببه من ضرر على بعض الأشخاص تحديدا الفتيات وتعرضهن للمضايقات.

