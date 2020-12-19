إيهاب الهرميل لــ دوت الخليج: الجماعة الإرهابية ترسل تقارير مشبوهة لدول معادية.. والبرلمان الأوروبي أداة فقط

أدان النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبي ضد مصر، مشيرا إلي أن البرلمان الأوروبي ليس واصيًا على مصر، واصفا التقرير بالمشبوة والمغلوط.

وأكد الهرميل في تصريحات لـــ دوت الخليج، أننا نرفض قرار البرلمان الأوربي الصادر بخصوص حقوق الانسان فى مصر، والذي نعتبره قرار ممنهج متأثر بجماعة إرهابية، ترسل تقارير مشبوهه لصالح دول ضد مصر، مشيرا إلى أن القرار جاء سطحيا لا ينظر إلى واقع، ولم يتعمق فيما حققته القاهرة في السنوات الأخيرة من إرساء، لحالة الأمن والاستقرار ليس علي المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي، على عكس دول بأكملها زالت نتيجه الفوضى والأزمات وحدث بها أبشع الجرائم.

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وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أننا نرى أن هذا القرار عارى من الدقة والوضوح، وأنه ليس واصيًا علي القاهرة، الذي تعتبر منارة الإسلام الذى علمت العالم كله السماحة وحقوق الإنسان.