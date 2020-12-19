عمرو هندي ينتقد التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الانسان .." مسيس ويستند على معلومات مغلوطة"

انتقد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه غير محايد ويحتوي على معلومات مضللة وأرقام غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري، دون تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يثبت صدق هذا الإدعاء.
وأكد هندي، في تصريحات له، أن التعمد والترصد لمصر ليست بجديد حيث هناك الكثير من السقطات التى وقع فيها البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الدولية المشبوهة، موضحًا أن هذا التقرير يكيل بمكيالين فى وقائع حقوق الإنسان والإرهاب، في الوقت التي تقوم هذه الدول بانتهاكات حقوقية كبيرة داخل دولها وخارجها ولا يتحدثو عنها.
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واختتم هندي، بالتأكيد على أن مستوى التسييس وازدواجية المعايير فى البيانات الأوروبية بلغ حدا غير مسبوق من العبثية حيث أن هذه الدول تدفع أموالا طائلة لمنظمات مدفوعة سياسيا للعمل خارج أراضيها ليس بهدف الارتقاء بحالة حقوق الانسان وإنما لإستخدام حقوق الانسان كأداة للسيطرة وفرض النفوذ.
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