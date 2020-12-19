محمد صلاح يتحدث بصراحة عن البدري.. ويؤكد: "غضبت من كلوب"

صرح لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بشعوره بخيبة أمل في مباراة ميتلاند في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بنتيجة تعادل 1/1 وأحرز محمد صلاح هدف التعادل أمام فريق ميتلاند حيث سجل هدفه ليفربول الوحيد والذي أصبح من خلاله هداف ليفربول التاريخي برصيد 22 هدفا في هذه المسابقة القارية بعد التفوق على الأسطورة ستيفن جيرارد.
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وتحدث أيضاً أن السبب الحقيقي وراء انه شعر بالضيق بسبب عدم ارتدائه اشارة قيادة ليفربول التي حصل عليها زميله "ترينت ألكسندر أرنولد" قبل نقلها إلى "جوردان هندرسون"، عند مشاركته كبديل في الدقيقة 61 من زمن المباراة.
وصرح قائلاً: "بصراحة شعرت بخيبة أمل كبيرة، كنت أتمنى أن أكون قائدًا للفريق في تلك المباراة".
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واستكمل تصريحاته: "لكن في النهاية، هذا كان قرار المدرب وعلي أن أقبل به".
وعن رأيه في مدرب المنتخب الوطني حسام البدري تحدث قائلاً: "اعتقد أن المنتخب يسير بخير مع المدرب الجديد، حيث لم يلعب محمد صلاح تحت قيادة البدري منذ قيادته للمنتخب في ديسمبر 2019 بسبب الإصابة التي تعرض اليها في العام الماضي مع ليفربول ثم لسوء الحظ بعد الانضمام إلى معسكر شهر نوفمبر الماضي تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتم استبعاده من مباراتي توجو".
حيث يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة ب8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر بفرق الأهداف.
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