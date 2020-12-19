عمرو القطامي: تقرير البرلمان الأوربي بشأن حقوق الانسان " مسيس" وتجاهل نجاحات مصر في مواجهة الارهاب



أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن مصر واحدة من أهم دول المنطقة التي صاغت مفاهيم واضحة لحقوق الإنسان بأول دستور لها، منتقدًا التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث أنه عار تماما عن الصحة, ويعكس انحيازا سياسيًا وغياب رؤى قائمة على قواعد مهنية ومعلومات موثقة.

دوت الخليج يرد على الانتقادات المشبوهة للبرلمان الأوروبي..قافلة الإنجازات المشهود لها دوليا لا تتأثر بالأصوات التآمرية المسمومة