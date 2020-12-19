عمرو القطامي: تقرير البرلمان الأوربي بشأن حقوق الانسان " مسيس" وتجاهل نجاحات مصر في مواجهة الارهاب

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن مصر واحدة من أهم دول المنطقة التي صاغت مفاهيم واضحة لحقوق الإنسان بأول دستور لها، منتقدًا التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث أنه عار تماما عن الصحة, ويعكس انحيازا سياسيًا وغياب رؤى قائمة على قواعد مهنية ومعلومات موثقة.
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وأضاف القطامي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الشعب المصري سئم من كم المغالطات وضعف المعلومات وسوء الاستنتاجات الذى تنتهجه تلك الدول فى صياغة تقاريها لما تحتويه من افتراءات مما يجعلها تفقد مصداقيتها ، بل أن الكثير من المصريين لا يعير مثل هذه التقارير أي اهتمام.
وأوضح القطامي، أن التقرير تجاهل النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن نجاحها في تطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة، ليستفيد منه أكثر من 3 ملايين مواطن ونصف، في جميع المحافظات حيث أشاد به البنك الدولي، وكذلك نجحت في تحسين المنظومة الصحية والتعليم ، وإدارتها الجيدة لأزمة كورونا بل توفير اللقاح مجانًا لمحدودي الدخل.
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