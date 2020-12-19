النائب شحاتة أبوزيد : تقرير البرلمان الأوروبي يعكس إزدواجية المعايير في التعامل مع مصر

علق النائب شحاتة أبوزيد ، عضو مجلس النواب،على التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أنه يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المختلفة وعدم الاكتراث بنتائج محددة في مجمل قضايا حقوق الإنسان على قدر ما يهتمون بنتائج سياسية بعينها.



وأضاف أبوزيد ، في بيان له، أن مصر حققت تقدم واضح في ملف حقوق الإنسان بشكله الأشكل والأوسع ، سواء على صعيد الحقوق الاجتماعية والتعليمية والصحية والاجتماعية بعد ثورة "30 يونيو"، حيث أن ملف حقوق الإنسان غير مقتصر على الحقوق السياسية فقط كما يدعي الغرب.



وأشار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي علم العالم المعنى الحقيقي لحقوق الانسان، مؤكدًا أن مصر لا يوجد فيها معتقلون نظرا لأن المعتقلين هم من يتم احتجازهم بدون اتهامات واضحة وبدون معرفة أماكن احتجازهم حيث أن كل من يتم القبض عليه يتم وفقا للقانون ويتم محاكمته أمام القضاء بكل نزاهة وحيادية.

