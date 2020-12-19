النائب محمد سلطان: مصر تمتلك رؤية شاملة للملف الحقوقي وتقرير البرلمان الأوروبي مسيس

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوربي بشأن حقوق الانسان في مصر يتناقض مع الإشادات الدولية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وما شهدته المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف من إشادة وترحيب، وهو ما يؤكد عدم مصداقية تقرير البرلمان الأوروبي الذي له أهداف سياسية وتعمد ترويج الاذكايب على الدولة المصرية.
وأوضح سلطان، في تصريحات له، أن ملف حقوق الإنسان تطور في مصر بشكل كبير وشهد تقدم ملحوظ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما مُثل ضربة قوية لاعداء الوطن الذين يحاولون التقليل من دور مصر ومجهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير والضوابط الدولية وكذلك مجهودها في مكافحة الإرهاب الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى استضافة اللاجئين.
واختتم سلطان، بالتأكيد على أن مصر تمتلك رؤية شاملة لحقوق الإنسان لم تتوقف عند الحقوق السياسية فحسب، لكنها شملت كذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فعملت الدولة على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل، وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، وتمكين الشباب في مناصب تنفيذية عديدة، وهو ما يؤكد كذ ب وإدعاءات تقرير البرلمان الأوروبي.
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