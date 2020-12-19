النائب محمد فايد: تقرير البرلمان الأوروبي له أهداف سياسية

انتقد الاعلامي، محمد فايد ، عضو مجلس النواب ، تقرير البرلمان الأوربي بشأن حقوق الانسان في مصر، مؤكدًا أنه له أهداف سياسية وتعمد ترويج الاذكايب على الدولة المصرية، فضلًا عن إستناده على حقائق ومعلومات مغلوطة.

وأضاف فايد، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي وضع مفهوم شامل لحقوق الانسان واهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتجاهلها كثير من رؤساء الدول على الرغم من أهميتها، موضحًا أن اعداء الوطن يحاولون التقليل من دور مصر ومجهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

دوت الخليج يرد على الانتقادات المشبوهة للبرلمان الأوروبي..قافلة الإنجازات المشهود لها دوليا لا تتأثر بالأصوات التآمرية المسمومة



وأشار محمد فايد، إلى أن مثل هذه التقارير أصبحت بلا معنى ولم يعد لها تأثير في الداخل والخارج، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان شهد تطور كبير بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.