وكيل النواب: البرلمان الأوروبي أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، صدور مشروع قرار من البرلمان الأوروبى خاص بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الأوربي أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بصلة.
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وقال وهدان في بيان صحفي له، أن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوربي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وأكد "وهدان"، أنه للأسف الشديد مازال يستمر سيناريو الكيل بمكيالين في تقارير البرلمان الأوروبي، فلم نجده ينتقض الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب القضايا الامن الغذائي أو قضايا المهاجرين او حقوق الطفل.
وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أى أهتمام لمثل هذه التقرير، التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والذي يتجاوز مليارات الدولارات، والتي يؤكد رؤسها دائما على الأهمية الاستراتيجية والدول المحور لمصر في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد "وهدان" على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها بإستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لانها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.
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