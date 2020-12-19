الحكومة تعلق على زيادة أسعار الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية

تردد خلال الساعات الماضية أنباء عن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، ونفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية.

وفي وقتِ سابق من مساء أمس، نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.

وأوضحت أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة.

وترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.