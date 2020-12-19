النائب حسانين توفيق : قرار البرلمان الأوروبي عن مصر مُسئ ومتأثر بدعاية الجماعات الإرهابية

وصف النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر بالمسيء لعلاقة الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تقبل وصاية من أحد.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تقوم على بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك و هذا لا يمنح لأحد حق التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر.

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وقال حسانين:"أن يصل الأمر إلى تحديد قائمة أسماء ويطلب من مصر الإفراج عنهم وتجاوز القوانين والقضاء فهذا أمر مؤسف ولا يمكن القبول به"

وطالب حسانين دول الاتحاد الأوروبي تغليب العقل وعدم الالتفات للدعاية الكاذبة التى تطلقها الجماعات الإرهابية عن مصر.

