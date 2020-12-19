تشكيل ليفربول اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن تشكيل ليفربول اليوم لمواجهة كريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهراليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 بالبريميرليج.

تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فابينيو - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - كيرتس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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يسعى أبناء يورجن كلوب لمواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضة على توتنهام بثنائية مقابل هدف ليرفع رصيده 28 نقطة،

بينما يقع كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.