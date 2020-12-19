صور.. وزير الخارجية يستقبل نظيريه الأردنى والفلسطينى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، قُبيل بدء الاجتماع التشاورى الثُلاثى حول القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك، بقصر التحرير.





وتم التأكيد خلال اللقاء، على محورية ومركزية القضية الفلسطينية وبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خلال انعقد الاجتماع التشاورى الثُلاثى بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين.

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