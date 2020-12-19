جدة - نرمين السيد - وأوضح البيان، أن مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2005 بلغ عدد الأعضاء به 454 عضوا بين منتخب ومعين، بنسبة تمثيل للمرأة 2.42% بعدد 7 سيدات، أما مجلس عام 2016 - 2021 فقد بلغ عدد الأعضاء به 596 عضوا بإجمالى تمثيل للمرأة 14.93% بعدد 89 سيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحصائيات وأرقام.. حجم تمثيل المرأة بمجلس النواب من عام 2000 إلى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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