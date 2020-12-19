جدة - نرمين السيد - استنكر النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، والقيادى بحزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أنه يعد تدخلا فى الشأن الداخلى لمصر، وهو أمر مرفوض تماما وغير مقبول، والدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصيًا من الجهات الخارجية.





وأوضح سوس، فى بيان له اليوم السبت، أن كل النقاط الصادرة فى تقرير البرلمان الأوروبى خاطئة وبها العديد من المغالطات عن الواقع المصرى، مشيرا إلى أن هناك من يتربص بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاول ما بين الحين والآخر وضع الأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التى بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر. وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبى عدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر، باستخدام ملف حقوق الإنسان، مؤكدًأ أن الإرهاب ظاهرة عالمية تعانى منها أوروبا ودول العالم، وحققت مصر طفرة كبيرة فى مواجهته وهذا حق أساسى فى ملف حقوق الإنسان، وقدمت مصر الغالى والنفيس من دماء أبنائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى: قرار البرلمان الأوروبى مرفوض ولن نقبل بتدخلات خارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.