محمد أبو العينين يوجه تحية للحكومة على أدائها

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة وكسبت ثقة الشعب وتؤدى رسالة عصرية، موجهًا تحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ورفاقه، قائلًا " الحكومة قامت بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية"، وتعمل على الانطلاق نحو رؤى مستقبل ونحو طموحات رسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى.

وتابع النائب محمد أبو العينين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن مصر كل الإنجازات اختزلها فى عبارات رقيقة وقال" ان كل ما تم خطوة من الف خطوة وهذه رسالة فكرية عميقة جدًا"، توضح رؤى القائد وتخاطب العالم كله بلغة العصر لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

وأكد أن التحدى كبير ويضع مسئولية كبيرة جدًا ليس فقط على الحكوميين وعلى كل افراد الشعب، مشددًا على أن مصر تبنى الإنجازات، مؤكدًا أن ما تحقق فى السنوات الستة الماضية لم يكن سيتحقق فى الـ30 سنة.