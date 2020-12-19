الزراعة: تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ 4 ملايين فدان

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة سير العمل في المنظومة وشارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري .

يأتى ذلك في اطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاسراع في مشروع تحديث منظومة الري لتوفير الموارد المائية اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقلل فاتورة الاستيراد.

أشاد القصير بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وروح العمل الجماعي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل في مليون فدان موزعة على الوزارتين .

وأكد وزير الزراعة ايضا على تنفيذ توجهيات رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت خلال اجتماعه الخميس الماضي مع وزراء الزراعة والري والتموين ومتابعة رئيس الوزراء يوميا لتطورات العمل بمشروع الري الحديث.

وأشار إلى ضرورة الاسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء في المواعيد المقررة للمرحلة الاولى نهاية شهر يونيو القادم لافتا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهًا إلى أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأضاف القصير أن البنك الزراعي يوفر التمويل اللازم بدون الإجراءات البنكية المعتادة لأن القرض بضمان وزارة المالية وبالفائدة الميسرة 5% مشيرا الى أن منظومة تحديث الري لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين، حيث تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد المياه مع زيادة إنتاجية ومساحة الأرض الزراعية.