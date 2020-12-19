"المؤتمر": محاولات البرلمان الأوروبي للتدخل في الشأن المصري مرفوضة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، رفضه التام لأي محاولات من البرلمان الأوروبي أو أي دولة أو منظمة على مستوى العالم كله لاستغلال ملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية، وأن مصير هذه المحاولات سيكون الفشل، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أول دولة على مستوى العالم تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ فى تصريحات له اليوم، إننا ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية نرى اهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الاساسية فى السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عند اتخاذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية للحفاظ على حقوق الانسان المصرى معلنا رفضه القاطع للهجوم والاكاذيب ضد الدولة المصرية والتى لايرددها سوى أعضاء تنظيمات الجماعات والتيارات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية وهو مايقابل بالرفض من كل المصريين.

وتابع رئيس الحزب، أن كل ماجاء فى بيان البرلمان الاوروبى لااساس له على ارض الواقع، خاصة أن جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور، مؤكدًا ان ذلك يتم فى اطار من القانون والدستور ومن القضاء المصرى الشامخ والنزيه والمستقل وان محاولات البرلمان الاوروبى مرفوضة خاصة أنها تعتمد على اكاذيب وافتراءات ترددها جماعة الاخوان الارهابية ضد الدولة المصرية.