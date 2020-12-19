نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. اللجنة المشرفة تؤكد على انتظام عملية التصويت حول إنشاء نقابة القاهرة الفرعية للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت، عمليات الاقتراع من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقاهرة، للتصويت على إنشاء نقابة القاهرة التي تضم دائرتها المحاكم الابتدائية لشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة.

قال عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق المساعد، إن النقابة العامة قامت بتجهيز مكان لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بإنشاء نقابة واحدة للقاهرة، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتوفير كل سبل الاحترازية، داخل مقار اللجان لضمان السلامة لكافة السادة المحامين المقبلين على عملية التصويت.

وأضاف أمين الصندوق المساعد، أن مكان تصويت أعضاء شمال وجنوب القاهرة في النقابة العامة، ومكان تصويت أعضاء حلوان بحلوان، ومكان تصويت أعضاء القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مشددًا على أن تلك الأمكان تم تجهيزها بكافة السبل الاحترازية لتسهيل عملية التصويت.

ومن جانبه أوضح محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، أن هذا اليوم هو يوم إرادة المحامين، ونحن نعمل على تنفيذ إرادة المحامين، معربا عن تقديره الشديد لأعضاء الجمعية العمومية في تقرير ما يرونه مناسبًا لهم؛ سواء بالموافقة على إنشاء نقابة واحدة لمحامي القاهرة، أو بقاء الوضع كما هو عليه.

وأكد خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة، أن هذا اليوم بمثابة عرس ديموقراطي لإرادة المحامين دون إشراف إلا من أعضاء مجالسهم، أو من المحامين نفسهم، من أجل الاقتراع على إنشاء نقابة واحدة وهي نقابة القاهرة، منوهًا إلى أن الاقتراع بدأ صباح اليوم بالنقابات الفرعية الأربعة بالأماكن المعدة والمخصصة لعملية تصويت الأعضاء وفقا للقانون.

وفي نفس السياق أشار محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، أن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر، وأن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ وفي انتظار قدوم السادة المحامين لإبداء رأيهم، والتصويت على إنشاء نقابة القاهرة من عدمه.