سامح شكرى مع نظيريه الأردنى والفلسطينى: الاجتماع التشاورى حمل توافقا كبيرا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الاجتماع التشاورى الثُلاثى حول القضية الفلسطينية كان يحمل توافقا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه الأساسى هو التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وإعادة حقوق الشعب وهى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للجهود الدبلوماسية .





من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، إن هذه المبادرة لهذا الاجتماع من مصر تأتى فى ظروف حساسة تجعل من التنسيق ضرورة لخدمة القضية الفلسطنية، وأيضا هذا الاجتماع يأتى ترسيخا مستمرا لعدة أسس تعكس رؤى قيادتنا، وهى التوصل لسلام شامل والعادل للشعب الفلسطينى الشقيق، وأشار الى انتهاك عدة إجراءات تقوم بها إسرائيل كهدم البيوت وبناء مستوطنات جديد وكلها إجراءات غير شرعية وهو ما يستدعى العمل معا لحشد موقف دولى، وإيجاد مواقف سياسية.

وأشار وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إلى أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للزيارات التى قام بها الرئيس الفلسطينى للقاء الرئيس السيسى والملك عبدالله، خاصة وأن هناك إدارة أمريكية جديدة، حيث تلقينا عدة إشارات بعد فوز بايدن، لذلك يجب التشاور لكيفية التعامل معها.

وأضاف أنه يجب ألا نغفل الدور العربى، مختتما كلامه بتأكيده على التزامه بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، وإجراء الاجتماع التشاورى الثُلاثى حول القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك، اليوم السبت، بقصر التحرير، بالقاهرة.