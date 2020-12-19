وزير التعليم العالى: عام 2022 سيشهد تحولا رقميا لكل الخدمات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عام 2022 سيشهد تحولا رقميا كاملا لكل الخدمات التى تقدم للجامعات المصرية، وذلك ضمن مشروع ضخم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكلفة تقدر بـ 5.7 مليار جنيه.





جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا، والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أون لاين، اليوم السبت، تحت عنوان: "التحول الرقمى فى وقت الأزمات".

وأوضح الوزير، أن الجامعات بدأت منذ 3 سنوات فى التحول الرقمى، قائلا: "استطعنا في ظل أزمة كوفيد 19 أن نتحول رقميا فى الدراسة الجامعية من خلال إدارة منظومة التعلم الإلكترونى ورفع المعلومات للمنصات التعليمية والإلكترونية، لإنهاء المواد الدراسية المقررة بنجاح".

وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمتخصصين فى الجامعات المصرية فى تحقيق مشروع التحول الرقمى بشكل كبير، موضحاً أن البداية كانت فى القطاع الصحى من خلال عمل بنية أساسية رقمية فى مجال التقييم والقياس فى نظم الامتحانات.

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه جرى تعميم منظومة الامتحانات المميكنة فى جميع التخصصات الأخرى، لافتا إلى أنه جرى أيضا ربط المستشفيات الجامعية بشبكة من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعى.