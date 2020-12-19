تعليق الاجتماعات والزيارات.. الطائفة الإنجيلية تصدر 11 قرارا جديدا

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الجلسة تم توجيه كلمة شكر فى حياة القس باقى صدقة شيخ قسوس ورعاة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذى رحل عن عالمنا، وترك رسالةَ ودورَ الخادم والراعى والمعلم الحقيقى فى شعبه.

وأوضح بيان صحفى، أنه فى إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا، وما تقوم به الدولة -بكل أجهزتها وقطاعاتها- لاحتواء هذه الأزمة التى تهدد بلادنا، قرر المجلس الآتى:

1.تعليق الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة فى جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الاثنين 21 ديسمبر حتى الجمعة 15 يناير.

2. يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق فى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة من هنا

3. تُلغَى الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة 15 يناير.

4. يُفوِّض المجلسُ الإنجيلى العام رؤساءَ المذاهب والمجامع فى تعليقِ العبادة يوم الأحد متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

5.ما يخص الجنازات، تقتصر المراسمُ على الصلاة فقط لأسرة المتوفَّى (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات).

6.ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على الأسرتين فقط، وإلغاء أى تجمعات بعدها.

7.تعليق جميع الزيارات الرعوية.

8.يمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات.

9.فيما يخص احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

10.خصصت الطائفة الإنجيلية بمصر آخر ثلاثة أيام فى سنة 2020 للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.

11.يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الخميس 14 يناير لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع وللاطلاع على كافة التقارير.