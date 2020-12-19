عاجل.. الرئيس يوجه ببلورة المشروع القومى لتطوير 1000 قرية مصرية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومى لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية فى سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومى لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالى 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزاً بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومى “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الرى من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.