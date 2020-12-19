%20 زيادة فى إيرادات الأوقاف خلال النصف الأول لـ 2020 ـ 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم السبت، أن الهيئة حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% فى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020 / 2021.

وحققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًا فى متحصلات شهر نوفمبر الماضى، بحسب بيانات رسمية صادرة عنها، حيث بلغت متحصلات هيئة الأوقاف 160 مليون جنيه، بزيادة 10 ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضى.

وفى يونيو 2020، حققت الهيئة أعلى عائد شهرى فى تاريخها، كما حققت فى العام المالى 2019 /2020 أعلى عائد سنوى فى تاريخها، وحققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى أعلى عائد فى الربع الأول من العام المالى فى تاريخها.