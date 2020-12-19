وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل استغلت إدارة ترامب لمصادرة أراضينا

قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، إن إسرائيل استغلت خلال السنوات الأربعة الماضية، إدارة ترامب من أجل تمرير كل سياساتها على الأرض وفرض وقائع جديدة، ومصادرة وضم الأراضى الفلسطينية ومنع لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة المستقلة.

أضاف المالكى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى والأردنى بالقاهرة، أن حكومة إسرائيل تسعى لفرض المزيد من الوقائع على الأرض حاليا وحتى استلام الإدارة الأمريكية الجديدة فى يناير المقبل، متابعا: "نحن نشاهد خطوات وقرارات متسارعة وغير مسبوقة فى حجم البناء الاستيطانى والإعلان عن نوايا لبناء استيطانى تحاول فى حال ترسخت منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

وتابع وزير الخارجية الفلسطينى، أن وقف مثل هذه الخطوات والإجراءات أحادثة الجانب من قبل إسرائيل، يجب أن تتوقف حاليا، من خلال الضغط العربى والدولى، بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة لمنعها من الاستفراد بفلسطين خلال هذه الفترة بالذات، حتى يتم توفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل من إجراءات القتل والسرقة والتدمير والبطش من قبل الجانب الإسرائيلى.