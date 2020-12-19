سامح شكرى: نستكمل جهودنا الدبلوماسية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن كل التحركات السياسية والدبلوماسية التى تواصلها مصر مع الدول الشقيقة، تأتى فى إطار السعى لحل الدولتين "الفلسطينية والإسرائيلية".

وأضاف سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأردنى والفلسطينى بالقاهرة: "نعيد تمسكنا بهذا الإطار وفق مقررات الشرعية الدولية، واجتماعنا اليوم استكمالا للجهود الدبلوماسية لإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية".