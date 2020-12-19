شكري: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياسات مصر الخارجية.. ونعتزم تنظيم اجتماع بصيغة ميونخ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على محورية القضية الفلسطينية التى تتصدر سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية.. معلنا أن مصر تعتزم تنظيم اجتماع بصيغة "ميونخ" ، والتى تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، خلال الفترة المقبلة لدفع جهود السلام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده شكري اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي فى ختام الاجتماعى الثلاثي التشاوري الذى عقد بقصر التحرير بالقاهرة.

وقال شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل فى وقت سابق الوزراء الثلاثة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفسلطينية وأيضا اتصالاته مع الرئيس الفسلطيني محمود عباس والتنسيق المشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتاكيد على دعم مصر التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزراء والسعي إلى إيجاد الأطر المناسبة والوصول إلى ما نربو اليه وإقامة الدولة الفسلسطينية المستقلة.