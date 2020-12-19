Eg covac.. إطلاق موقع إلكتروني لحجز لقاح كورونا خلال ساعات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح كورونا "سينوفارم"، مشيرا إلى الموقع سيكون متاحًا للتسجيل قريبًا.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الموقع الإلكتروني الجديد يحمل اسم "Eg covac"، وتمت صياغته بالكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وشئون إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة المشروعات العامة بالوزارة، مضيفا أن الموقع الجديد يتضمن تفاصيلا عن اللقاح الصيني ومميزاته، والأعراض الجانبية المحتملة.

تطلق وزارة الصحة والسكان، خلال ساعات، الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات الأطباء الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.



ويحمل الموقع الإلكتروني الجديد، اسم "Egy Covac"، ومن المقرر أن يتم التسجيل عليه للحصول على لقاح فيروس كورونا.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبلت الخميس 10 ديسمبر، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.