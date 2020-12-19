حصلت على الدكتوراة من هولندا.. نقابة الأطباء تنعى الدكتورة رجاء منصور رائدة أطفال الأنابيب

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة رجاء منصور، رائدة أطفال الأنابيب فى مصر، حيث قالت النقابة فى بيان لها اليوم، إن الراحلة تخرجت فى طب قصر العينى عام 1973 وحصلت على ماجستير النساء والتوليد.
كما سافرت الدكتورة رجاء منصور، رائدة أطفال الأنابيب فى مصر، إلى أمريكا وتم تعيينها باحث ما بعد الدكتوراة بجامعة "أوهايو" وكان تخصصها الدقيق هو الإخصاب خارج الجسم، ونقل الأجنة وحصلت على الدكتوراة من جامعة ماستريخت بهولندا ولها العديد من الإسهامات العلمية والبحثية فى مصر والعالم.
ووجهت النقابة، خالص العزاء لأسرتها الكريمة، داعية الله أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.
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