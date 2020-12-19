نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد التجربة الخاصة بزراعة الأراضي الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - محافظ السويس خصص ١٥ فدان اللازمه لعمل التجربه البحثية- وزير الري يواصل جولاته لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع والتحول لنظم الري الحديث- الدكتور عبد العاطى يتفقد أعمال تأهيل ترعة الخواطرة ومشروع الرى الحديث المنفذ بجمعية محمد كريم الزراعية وأعمال تأهيل محطة ري الشلوفة رقم (٥) بمحافظة السويس

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة السويس لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والذى أعرب عن ترحبيه بزيارة السيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه اللواء عبد المجيد تجربه خاصه بزراعة الاراضى الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة القمح عالي الملوحة وغيرها من الزراعات التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بهدف تعظيم كفاءه استخدام المياه.

الجدير بالذكر أن التجربة يتم تنفيذها علي مساحة ١٥ فدان، وقد خصص السيد محافظ السويس هذه المساحة لعمل التجربه البحثية في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.

وقد عانت هذه المساحة سابقًا من ارتفاع منسوب المياه الارضية وزياده نسبه تركيز الاملاح بها والتي بلغت ٧٠٠٠ الى ١٠ آلاف جزء فى المليون، ويتم الزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعى متوسطه الملوحه والتى تصل الى ١٣٣٩ جزء فى المليون، حيث تم الردم بسمك ٦٠ سم فوق التربه الملحيه وتنفيذ شبكة ري حديث وشبكتي صرف مغطى وصرف مكشوف، وزراعه بعض المحاصيل التى تتحمل الملوحه مثل القمح المتحمل للملوحه والجفاف والجوافه والزيتون والتين الشوكى والرمان وبعض محاصيل الخضر التى تتحمل الملوحه.

و وجه الدكتور عبد العاطى بتدريب عدد (١٠) من المزارعين على تقنيات إستخدام مياه الصرف الزراعى لزراعة المحاصيل التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بالاراضي الملحية بهدف نشر هذه التجربة الناجحة والتوسع فيها بجميع المناطق المماثلة.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد أعمال تأهيل ترعة الخواطرة بمحافظة السويس، والتقي عدد من المنتفعين بزمام الترعة حيث أبدوا سعادتهم بأعمال التأهيل التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مشيرين للدور الهام الذي تمثله أعمال التأهيل في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين على الترعة، بخلاف المردود البيئي والحضاري للأعمال المنفذة.

و وجه الدكتور عبد العاطى بزراعة الأشجار علي جانبي الترعة لتدعيم جسور الترعة وتعظيم المظهر الجمالي لها، مؤكدا على أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظرًا لمردوده الكبير مائيا وبيئيا واقتصاديًا واجتماعيا.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى مشروع الرى الحديث المنفذ بجمعية محمد كريم الزراعية الواقعة على ترعة الشلوفة بمحافظة السويس بزمام ٤٥٠٠ فدان، واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققته المزرعة فى إنتاج المانجو والبرتقال واليوسفي والزيتون والتفاح والبرسيم والقمح والخضار، كما التقى سيادته بعدد من المزارعين حيث أوضح لهم أهمية نظم الري الحديث واستخدام مقياس رطوبة التربة في تحسين عملية الرى وتقليل تكلفة الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

كما تفقد الدكتور عبد العاطي اعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة ري الشلوفة رقم (٥) والتي تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان، والجارى تأهيلها حاليا في إطار رفع كفاءة المنظومة المائية بمصر.