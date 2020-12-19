صور: بعد إصابة المحافظ بكورونا .. تطهير ديوان عام محافظة الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - تأتى أعمال التعقيم بعد إعلان إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التى أجريت له.
وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامى لمحافظة الإسكندرية، أنه جرى التشديد على كافة الجهات المعنية بإتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين.
وشملت التعليمات البدء الفورى بتطهير الأحياء والمبانى الخدمية التى يتردد عليها المواطنين بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.
ووفقا لمصادر رسمية بمحافظة الإسكندرية، يتمتع المحافظ بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.
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