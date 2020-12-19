وزير الخارجية يقيم غداء عمل لنظيريه الأردنى والفلسطينى 

جدة - نرمين السيد - أقام وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم السبت، غداء عمل على شرف نظيريه الأردنى أيمن الصفدى، والفلسطينى رياض المالكى، وذلك بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





وجرى خلال غداء العمل استكمال مناقشة سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. وكان شكرى ونظيريه الأردنى والفلسطينى عقدوا اليوم اجتماعا ثلاثيا تشاوريا، ثم مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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